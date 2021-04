Ettevõtja Sten Tamkivi (43) räägib, kuidas Eesti tehnoloogiasektor kasvab kümnendi lõpuks kolmandikuni meie riigi majandusest. Mis on Eestis õigesti ja mis on valesti ning miks IT-ettevõtjad otsustasid annetada mõnele Eesti erakonnale ja teised ilma jätta, sellest rääkis Tamkivi Arterile antud intervjuus.

Oled Saaremaal koroonapaguluses, kuidas on?

Kuidas on sinu firma töötajad, kes asuvad paljudes paikades üle maailma, hakkama saanud?

Topias tõmbasin just otsad kokku. Panime San Francisco, New Yorgi, Dublini ja Londoni kontorid kinni, andsime ruumid ära. Kõik inimesed läksid koju. Kaks arenduskeskust, kus on tiimidel hea töökeskkond, on Seattle’is ja Tallinnas. Need jätsime alles, aga neid eriti palju ei kasutatud. Kui kohalikud reeglid lubasid, siis käidi, aga nüüd on pikalt enam-vähem tühjalt seisnud.