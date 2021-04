Suur osa kohalike omavalitsuste juhte liitus sinilillekampaaniaga

Naiskodukaitse ja Eesti vigastatud võitlejate ühing kutsuvad igal aastal aprillikuus inimesi kandma sinilille rinnamärki kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide ja nende lähedaste tunnustuseks. Reedesel veteranipäeval avaldas Naiskodukaitse sotsiaalmeedias galerii enam kui 80 fotoga omavalitsuste juhtidest, kes on kampaaniaga liitunud. Kehtivate piirangute tõttu ei ole mõned juhid veel saanud võimalust kaasa lüüa, kuid on seda tegemas lähiajal.

Naiskodukaitse esinaise Airi Toomingu sõnul on tal on väga hea meel, et kampaaniaga on liitunud lisaks presidendile ja valitusliikmetele pea kõik omavalitsusjuhid üle Eesti. «See näitab, et veteranide tunnustamine ning riigikaitse laiemalt on tõesti au sees igal tasandil. Tänan kõiki linna- ja vallajuhte, kes kampaaniaga liitusid ning oma panuse andsid,» lisas ta.