Töörühm: eestikeelne õpe vajab tugevat vundamenti

Töörühma moodustamisel lähtuti sellest, et tagada teema käsitlemisel võimalikult mitmekülgne asjatundlikkus. Töörühma kuuluvad nii lasteaedade, koolide, ülikoolide kui katusorganisatsioonide esindajad, kes puutuvad oma igapäevatöös kokku nii eesti kui muu emakeelega laste ning noorte eesti keele ja eesti keeles õppimise toetamisega.

«Praktikute tänane kokkusaamine on üks oluline samm sisuliste otsuste tegemisel teel eestikeelse õppe poole,» ütles minister Liina Kersna. «Töörühma liikmete tugevuseks on praktilised kogemused senistest edulugudest ja kitsaskohtadest ning nad on sillaks suhtlemisel lasteaedade, koolide, lapsevanemate ja kogukondadega tervikuna.»