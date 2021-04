Eesti loodab Soomet veenda töörände varasemas avamises

Volmeri sõnul on inimlik mõõde töörände pikast peatumisest samas erakordselt nukker: «Tuhanded Soomes töötavad Eesti inimesed on oma perekondadest ära lõigatud ja seda ei tohiks Euroopa Liidus juhtuda. Seega on Soomega töörände taastamise aruteludes olnud esmatähtis eesmärk, et meie inimesed, kes Soomes töötavad, saaksid võimalikult pea oma tavapärase elurütmi juurde naasta,» nentis ta.