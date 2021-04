Õpetajate palgad tõusevad peagi

Minister Liina Kersna sõnas, et peab üheks kõige olulisemaks eesmärgiks õpetajaameti väärtustamist. «Erinevalt kahe viimase kevade riigi eelarvestrateegiast, kus õpetajate palkade alammäärade kasv ei olnud sisse kirjutatud, on nüüd kokku lepitud, et üldhariduskoolide õpetajate miinimumpalk kasvab järgmisel aastal vähemalt kolm protsenti,» kinnitas Kersna.

Kersna tunnistas ka, et kuigi kasv ei ole piisav, on see koroonakriisi valguses märgiline. «Töötan selle nimel, et leida veel sel aastal võimalusi nende protsendipunktide suurendamiseks,» lisas Kersna, kelle sõnul on õpetajad teinud lõppeval õppeaastal distantsõppe tõttu olulisel määral ületunde.

«Üksnes sel kalendriaastal on 14-st õppenädalast üheksal pidanud nii Harjumaa kui ka Ida-Virumaa õpilased ja õpetajad olema distantsõppel, ülejäänud Eestis seitsmel nädalal. See on kasvatanud õpetajate töökoormust oluliselt,» nentis Kersna.

«Hea, et järgmiste aastate riigi eelarvestrateegiasse on õpetajate palgatõus, mis on küll väike, siiski sisse kirjutatud ja loodame, et sügisestel läbirääkimistel jõuame järgmise tasemele, et õpetajate töötasu võrreldes kõrgharidusega spetsialistide keskmisega ei langeks,» ütles haridustöötajate liidu juhatuse esimees Reemo Voltri.

Lisaks palgaläbirääkimistele oli ministri sõnul juttu ka koolivõrgu korrastamisest, mis võimaldaks õpetajate palkade kiiremat ja suuremat kasvu: «Eesti panustab haridusse kuus protsenti sisemajanduse kogutoodangust, milles me oleme Euroopas esikolmikus. Samal ajal on meie õpetajate palgad Euroopa Liidu ühed kõige madalamad,» rääkis Kersna, selgitades, et see näitab, et haridusse suunatud rahast läheb liiga vähe kõrgelt kvalifitseeritud õpetajate väärtustamisse.

«Liiga palju haridusraha on meil kinni betoonis, osaliselt peaks selle raha sealt haridustöötajate heaks vabastama.»