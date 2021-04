VOX POPULI ⟩ Tallinlastele jääb Estonia juurdeehitus arusaamatuks

Mari nentis juurdeehituse plaani nähes, et see linnaruumiga kokku ei lähe. «See on tegelikult väga kole. Juba see Solarise keskus ei ole selle asjaga kooskõlas. See on jube ju. Kastid ritta pandud,» rääkis Mari. Mart seevastu eeldas, et kuubikuid Estonia külge ehitama ei hakata. «Kui nad ilusa teevad selle, linna keskele sobiva, siis ma arvan, et on väga hea. Ju siis on ruumi vaja, järelikult meil läheb hästi,» rääkis Mart muiates.