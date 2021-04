GALERII ⟩ Malis teenivad kaitseväelased tähistasid veteranipäeva mälumängu ja õhtusöögiga

Oma mõtteid veteraniks olemisest jagas kontingendi kogenuim sõdur, hetkel oma seitsmendal rahvusvahelise sõjalisel operatsioonil osalev kapral Jaanus Smirnov, kelle sõnul on olnud nii kergemaid kui ka raskemaid missioone, kuid need kõik on jätnud oma jälje.

«Olenemata sellest, kus kohas ma missioonil käinud olen, on kõigil üks nimetaja – meie lähedased, kes argimurede kõrval muretsevad ka meie pärast,» ütles kapral Smirnov ja lisas, et koju jõudes ootab sõdurit ees veel üks missioon. «Me peame uuesti lõimuma oma perekondadega. Nad on neli ja pool kuud hoidnud kodus kõik korras ja tänu sellele on meil olnud palju lihtsam täita oma ülesandeid mässutõrjeoperatsioonil Barkhane. Aitäh neile.»

Veteranikuu lõpuni kestab Gao sõjaväebaasis sinilillekampaania, mille tulemusel on juba praeguseks kogutud pea 600 euro suurune annetus MTÜ Eesti vigastatud võitlejate ühingu ning veteranide toetuseks.

Jalaväerühm BKN08 Estpla ja rahvuslik logistiline toetuselement BKN08 NSE jätkavad teenistust lahingugrupi «Bison» koosseisus käesoleva aasta maikuuni, mil toimub Eesti kontingendi vahetus. Veteranipäeva tähistamisel osales ka mässutõrjeoperatsioonil Barkhane teenistust alustava kontingendi BKN09 eelgrupp.

Eesti kontingent paikneb Prantsusmaa baasis Nigeri jõe kaldal Gao linnas, kus teenib üle 1500 sõjaväelase erinevatest riikidest. Eesti üksus elab ja teenib samades tingimustes nagu Prantsusmaa sõjaväelased. Operatsioonil Barkhane on Eesti üksuse ülesanneteks patrullimine Gao linnas ja selle lähiümbruses, baasikaitse ja kiirreageerimine.

Prantsusmaa operatsioon Barkhane eesmärk on toetada viie Saheli regiooni riigi (Mauritaania, Mali, Burkina Faso, Niger, Tšaad) võitlust islamiäärmuslastega ja selle eesmärk on piirkonnas stabiilsuse loomine ning Euroopat puudutavate probleemide, näiteks terrorismi ja ebaseadusliku immigratsiooni, ohjamine.