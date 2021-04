«Kuigi Euroopa kohus on andnud hinnangu, et prokuratuur ei tohiks anda sideandmete väljavõtmise lube, tuleb siiski tähelepanu juhtida asjaolule, et Euroopa Liidu õiguse kohaldamisalasse ei kuulu see, milliseid tõendeid tohib Eestis kriminaalmenetluses kasutada,» ütles riigi peaprokurör Andres Parmas BNS-ile.

Peaprokurör selgitas, et see tähendab, et Eesti kohtud peavad võtma vastu otsuse, kas nad aktsepteerivad selliseid tõendeid, mis on kogutud Eestis kehtivate seaduste järgi, mis on vastuolus Euroopa Liidu õigusega.