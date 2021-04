Kodusel hooldusel olevatele inimestele hakatakse hingehoiuteenust pakkuma

Sotsiaalministeeriumi peakaplan Ove Sander rääkis, et koroonaaeg mõjutab tugevalt inimeste vaimset tervist ning tihtipeale ei jätku omastel või sotsiaaltöötajatel kodusel hooldusel olevate inimeste jaoks aega, et neid kuulata või nendega rääkida.

Sander lisas, et lisaeelarves on ette nähtud 90 000 eurot, mis aitaks rahastada 10-15 hingehoidjat, kuid see, millal nad kodudesse minna saaksid, sõltub koroonaviiruse levikust. Esimesed visiidid võiksid siiski tema hinnangul olla juba mais ning et saada ülevaade inimestest, kes vaimset tuge vajavad, tahetakse koostööd teha omavalitsuste sotsiaaltöötajatega.