Puudulik koristus Mustamäel läheb hooldusfirmale maksma 9000 eurot

«Kõige enam valmistab muret haljasalade ning mänguväljakute ümbrus, kus lend- ja pisiprügi riivab silma. Soovida jätab ka prügikastide ja pinkide lähedase ala puhtus,» nentis Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats. «Hoolduspartner peab koristamise intensiivsust tõstma, sest praegune olukord on tekkinud selgelt väheste töökäte tõttu.»

Laats rõhutas, et linnaosa soov pole oma lepingupartnerit trahvida, kuid kindlasti ei kavatseta heakorra kvaliteedis allahindlusi teha. «Kui vaatamata korduvatele nõudmistele olukorda ikkagi kontrolli alla ei saada, on võimalik kasutada ka kõige äärmuslikumat meedet ehk leping üles öelda,» lisas ta.

2020. aastal läbi viidud riigihanke tulemusel on Mustamäe linnaosa lepingupartner Eesti Keskkonnateenused AS, kes peab tegema hooldust aasta ringi ja kelle leping on sõlmitud kuueks aastaks.