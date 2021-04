Analüüs ⟩ Nad ei lähe ära ega jää vait

Varasematest samalaadsetest üritustest erinesid aprilli protestimiitingud selle poolest, et protestijate taga ei olnud näha organisatsiooni ega vastutajat. Kui samal meeleavaldusel osalevad Eesti-vaenuliku hoiaku poolest tuntud Öise Vahtkonna tegelased ja sinimustvalgete lippudega rahvuslased, kui kohale on toodud hulk tokkide otsa torgatud Eesti poliitikute portreefotosid, kelle näo ette on kujundatud trellid, ja samal ajal kostab kõlaritest Tõnis Mägi «Koit», siis nõuab selle kõige mõistmine ja ühe nimetaja alla toomine parajat pingutust.