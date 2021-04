Ees võib oodata Balti mulli taastamine

Tartu Ülikooli viroloogiaprofessori, teadusnõukoja liikme Andres Meritsa sõnul ei saa Brasiilia ja India koroonatüve erinevust Briti ja Lõuna-Aafrika tüvest kahe sõnaga selgitada. Tavatüvest on nii Brasiilia kui ka India tüvi paremini levivad, kuid mitte nii kiirelt ja jõudsalt nagu Briti oma.

Merits selgitas, et kui inimene on juba varem koroonat põdenud, siis peaks kaitse olemas olema nii Briti, Brasiilia kui ka India tüve vastu. «Kuid neid andmeid ei ole eriti palju,» lisas Merits.

Vaktsiini poolest on endiselt kõige keerulisem LAVi viirustüvega, mille vastu ei pruugi läbipõdemine ega ka kaitsepookimine aidata. «Ehkki Brasiilia tüves on päris mitu mutatsiooni, mis on samasugused Lõuna-Aafrika tüvega, siis mulle usaldusväärsete allikate andmetest ei ole Brasiilia tüvi nii raskesti alla surutav kui LAVi oma,» rääkis Merits.