Tallinna linnapea tegi peaministrile ettepaneku leevendada piiranguid alates 2. maist

Linnapea tunnustas vabariigi valitsuse tööd võitluses COVID-19 viiruse vastu ning piirangute etapiviisilist leevendamist. «Toetame seda, et esmalt lubatakse tegevusi välitingimustes, mis on ohutum, kui siseruumides kogunemine. Vaatamata sellele, et viiruse levikut kajastavate numbrite dünaamika on positiivsemaks muutunud ehk nakatunute arv on vähenemas, tuleb siiski olla ettevaatlik, sest see arv on ikkagi võrdlemisi suur,» märkis Kõlvart.