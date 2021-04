Nõmme metsa plaanitakse kaevandust

Osaühing Sokkel Holding on esitanud uuringuloa taotluse Raudalu uuringualale, mis jääb mööda Viljandi maanteed linnast välja sõites vasakule, veidi enne endise Raudalu baari hoonet. Kinnistu aadress on Viljandi maantee 21a ja see kuulub Tallinna linnale. Uuringut tahetakse teha 8,91 hektari suuruse ala kohta.

Esialgu on tegemist vaid uuringuloa taotlusega ning kogu uuring peaks aega võtma vähemalt kaks ja pool aastat. Uuritav maavara on liiv ning riigi keskkonnaamet leidis, et taotlus vastab kõikidele nõuetele.

«Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib kavandatav tegevus puudutada, on õigus kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni esitada keskkonnaametile taotluse või loa eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid,» öeldakse keskkonnaameti teates.

Kohalikud elanikud ongi juba reageerinud ning hakanud petitsioon.ee keskkonnas liivakarjääri vastu allkirju koguma. Samuti on igasugustele kaevandamisplaanidele resoluutselt vastu Nõmme linnaosavalitsus. Linnaosa vanem Grete Šillis ütles, et Viljandi maantee piirkond on Nõmme üldplaneeringuga määratud rohealaks ja kohalik omavalitsus ei toeta nüüd ega tulevikus linnaossa karjääri rajamist.

«Tänane vastus selles küsimuses on suunatud kõigile arendajatele, kes sooviksid Nõmme linnaosas kaevandada. Me ei toeta üheski võtmes sellist tegevust kuna Nõmme linnaosa on väärtuslik elukeskkond. Seetõttu hoiavad kaevanduse soovijad oma aega ja raha kokku kui sellistest üritustest loobuvad. Viljandi mnt 21a kinnistu kuulub Tallinna linnale ning selle valitsejaks on määratud Nõmme linnaosavalitsus,» lausus Šillis.

«Geoloogiliste uuringute läbiviimine ei tähenda, et karjäär rajatakse. Arvestama aga peab, et Viljandi mnt 21a kinnistu on määratud Nõmme üldplaneeringuga rohealaks ning tegemist on olulise rohekoridori ning rekreatiivalaga. Seetõttu ei leia me, et geoloogiliste uuringute läbiviimiseks ressursside kulutamine oleks mõistlik, sest selle kasutusele võtmist omavalitsus ka tulevikus lubada ei saa,» lisas ta.