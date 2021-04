Suurest august ei ­saagi lahti, sest ametnike meelest pole seda olemas, nentis Järvamaa lambakasvataja Margus Kirsimets (41), kommenteerides kurioosset vastasseisu tuntud põllumajandusettevõtjaga, milles viimast toetab ­ametnike ­pahatihti korduv JOKK-ükskõiksus.



«Kui ma talu 12 aastat tagasi ostsin, siis rääkisin ka ­vallaga. Öeldi, et jah, sellist koledust ei saa küll Koeru külje all lubada. Aga mingil põhjusel pole keegi midagi ette võtnud. Need ettevõtjad (Jaanus Murakas ja Tauno Heil – toim) on poliitikaga nii ­lähedalt seotud, et keegi ei ­julge midagi teha,» põrutas Ööbiku talu peremees Kirsimets, kes kandideeris august lahtisaamiseks ­isegi vallavolikokku. Tulutult.

Tüliõun, pirakas auk asub Koeru aleviku ­külje all Arukülas, Kirsi­metsa koduväravast umbes 70 sammu kaugusel. «Kruusa maaüksusel on peaaegu 30 aastat kestnud ebaseaduslik kaevandustegevus,» kaebas Kirsimets. «Selle ajaga on karjäär laienenud kolme hektari võrra.»