Malle Kobini vari hõljub aasta ema tiitli kohal

Eesti Naisliidu esimees Mailis Alt ütles, et aasta ema saab olla Eesti kodanik, kes on üles kasvanud vähemalt kaks tublit last. Samuti peab aasta ema olema oma töös pädev ja tunnustatud ning perekonna väärtustamise heaks eeskujuks ka väljaspool perekonda.

Esitatud aasta ema kandidaadid vaatab üle naisliidu 15-liikmeline eestseisus, kes teeb ka lõpliku otsuse. Mailis Alt lisas, et mida põhjalikum on kandidaadi iseloomustus ja mida rohkem on esitajaid ning iseloomustajaid, seda tugevam on ka aasta ema kandidatuur. «Samuti võtame alati arvesse tema kogukondlikku tegevust. Naisliit väärtustab kõrgelt emasid, kes saavad hakkama nii laste kasvatamise kui ka kutsetööga, kuid mõistetavalt me ise kõiki selliseid imetlusväärseid emasid ei tunne,» rääkis ta. Naisliidu juht selgitas, et tiitel on rohujuuretasandi tunnustus, mille väljaandmisega loodetakse perede ja kogukonna koostööle ning arvestatakse, et esitajad on siirad ja vastutustundlikud.