Kaitseminister Laanet: hirmujutud kaitsekulude vähendamisest on pahatahtlik vale

Kaitseminister Kalle Laanet kinnitas, et eilse siesuga oli paberil kirjas kaitsekulude kasv. FOTO: Sander Ilvest

Kaitseminister Kalle Laanet (RE) kinnitas, et Eesti jääb nüüd ja edaspidi täitma oma kohustust NATO ees, et kaitsekulutused on riigieelarves vähemalt kaks protsenti SKTst.