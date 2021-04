Indrek Saar: laste huvihariduse kokkutõmbamine on julm plaan, mis tuleb seisma panna

«Näib, et Reformierakond ei kohku tagasi viimast laste arvelt ellu oma aegunud kärpimismantrale tuginevat eelarvepoliitikat. Kutsume valitsust eesotsas Reformierakonda kuuluvate pea- ja haridusministriga sellest inetust plaanist loobuma - kokkuhoid ei saa lastest tähtsam olla. Teretulnud oleks ka see, kui Jürgen Ligi lõpetaks oma küünilise, elukauge ja solvava jutu sellest, kuidas omavalitsused elavad praegu või sees,» märkis Saar.

Saare hinnangul on see viimased neli õppeaastat hästi toiminud ja aidanud huviringi või trenni lapsi, kes poleks muidu sinna kas rahapuudusel, pikkade vahemaade või juhendaja puudumise tõttu jõudnud.

«Samuti on see meede tasakaalustanud niigi suurt piirkondlikku ebavõrdsust, mis nüüd ähvardab taas suureneda. Enamik omavalitsusi ei suuda oma rahakotist seda kärbet katta, mis tähendab, et ees seisab huviringide ridamisi sulgemine ning juhendajate ja treenerite tööta jäämine,» selgitas Saar. «Alatu ja ebaõiglane on valitsuse plaan ka tervisekriisi ajal.»