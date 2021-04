Minister käis Raudalu kaevandusplaaniga kohapeal tutvumas

Teriku sõnul on linna prioriteet inimesed ja nende elukeskkond. «Linn küll uuringute tegemist keelata ei saa, kuid anname ettevõttele selge signaali, et Tallinna territooriumil elurajooni kõrval ei tule kaevandamine kõne allagi. Teen kõik endast oleneva, et kaevandusplaanid Raku asumis juba eos lõpetada. Saku valla territooriumile, teisele poole Viljandi maanteede jäävad juba niigi suured kaevandusalad,» rääkis Terik. Ta lisas, et uurimist keelata linn ei saa, aga maaomanikuna ei nõustu Tallinn kohe kindlasti selliste kaevandamisplaanidega.