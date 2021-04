Riik ostab koolidele Eesti firma kaelaskantavad õhupuhastid

Eesti tehnoloogiaettevõte Respiray lõi kaelaskantava õhupuhasti, mis ettevõtte teatel puhastab 99 protsenti sissehingatavast õhust UV-kiirguse abil. Seadme tööpõhimõte lähtub füüsikalisest eeldusest, et suurem osa meie sissehingatavast hapnikust pärineb mööda inimkeha alt üles liikuvast õhust.

Seadme sees on filter, mis puhastab õhu tolmust ja suurematest lenduvatest osakestest. Õhk läbib UV-mooduli, mis muudab 99 protsenti õhus leiduvatest viirustest ja bakteritest kahjutuks. Õhupuhasti suudab töödelda 55 liitrit õhku minutis - see on kolm kuni neli korda rohkem, kui inimene tavaolukorras hingamiseks vajab.