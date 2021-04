Traagiline õnnetus Sakus: liiv sattus 4-aastase lapse hingamisteedesse mänguhoos

Lapsed kaevasid liivakastis ning viga saanud laps oli leidmise hetkel osaliselt liiva all. Kui õpetaja seda märkas, alustas ta kohe lapse hingamisteede puhastamisega ja elustamisega ning helistati häirekeskusesse.

Nelja minutiga jõudis sündmuskohale patrull, kes võttis elustamise üle ning kohe pärast seda jõudis kiirabi, kellele laps üle anti. Uurimine on alustatud selleks, et välja selgitada miks see juhtus ja kuidas. Samuti peaks uurimine välja selgitama selle, kas keegi on juhtunus süüdi.

Kriminaalmenetlust juhtiv ringkonnaprokurör Lea Pähkel selgitas, et täna viisid politseiuurijad läbi menetlustoiminguid ning asjaolude selgitamine raske tagajärjega juhtunu uurimiseks jätkub.

«Arusaadavalt on suur küsimus see, kuidas sai lapse pea liiva alla sattuda nõnda kauaks, et tema hingamine seiskus,» lausus Pähkel. Prokuröri sõnul on teada, et õnnetuse ajal viibis rühma õpetaja õues. «Uurimisega peame nüüd selgeks tegema sündmuste täpse ajatelje ning kõik, mis õnnetuse hetkele eelnes ning kus keegi sel ajal viibis,» selgitas Pähkel ja lisas, et detailide selgitamine võtab aega.

Politseile teadaolevalt ei olnud koroonaviiruse tõttu lasteaia töökorraldus selliselt muutunud, et olnuks vähem õpetajaid. «Meie teame, et lasteaia kõik rühmad töötasid ja õpetajaid oli nii nagu tavapäraselt. Kui lastega midagi juhtub, puudutab see meid kõiki väga lähedalt ja valusalt ning me soovime tugevust viga saanud lapsele ning tema vanematele,» sõnas Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre.

Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna juht Ebeli Berkman lisas, et sellised juhtumid võivad mõjutada paljusid peresid sealhulgas ka lapsi. «Kindlasti aitab, kui vanem on lapse suhtes aus ja kirjeldab talle juhtunut vanusele sobivalt. Aus on lapsele ka tunnistada, kui ei oska täpselt vastuseid anda ning selgitada, miks see keeruline on. Lubage lapsel rääkida, kui ta seda soovib ja arvestage tema tunnetega,» soovitas Berkman.