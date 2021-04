Ettevaatust, ka sina võid olla nõid...

Volbriöö tähendas vaid mõne aasta eest suurt ja pöörast pidu – rahvas möllas ja mürgeldas metsikutes kostüümides, nii et tänavatele saadeti lausa ekstra politseipatrullid. Nüüd, olles üle aasta surutises elanud, me sellist vabadust enam õieti ei mäletagi.

Ja milleks end kostümeerida, kui keegi ei näe? Samas, miks mitte – praegune aeg pakub ju ideaalse võimaluse muuta oma mõtteviisi ja teha asju edaspidi endale, mitte teistele. Stiilipidu või nõiaks kehastumine on kasulik õige mitmel põhjusel. Ja sina ise oled see, kes olukorrast võidab!

Aardeid helikopteri pealt pildudes pole keegi rikkaks saanud, küll aga võidavad need, kes targalt investeerivad. Suhted ja emotsioonid toimivad täpselt sama loogika järgi nagu raha. Esimesele, suhtekontole teed sissemakseid oma tähelepanuga. Kui pillud selle suvaliselt laiali, siis midagi intresse tootvat kuhugi koguneda ei saa. Armastuse väljendamine on tähelepanu näitamine just sellel moel, nagu kallim ootab. Ning samal kütusel sõlmuvad ja püsivad sõbrasuhted, koostööd, partnerlused. Kuidas seda kõike enda kasuks pöörata?