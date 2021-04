Uuringus vaadeldi 450 5–17 kuu vanust last Burkina Fasos, kes said uut vaktsiini R21. Osalejad said neljanädalase vahega kolm vaktsiinidoosi, aasta hiljem anti neile lisasüst. R21 puhul kasutati kaht doosimäära, et nende toimet võrrelda. Neist kõrge doos näitas kliiniliste uuringute teises faasis 77-protsendilist tõhusust 12 kuu järel, madal doos 71-protsendilist. Kontrollgrupp sai vaktsiini marutaudi vastu, vahendas The Scientist.