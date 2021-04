President: kulud riigikaitsele ei tohi langeda alla kahe protsendi

Kaljulaidi sõnul oli kohtumise eesmärk saada ülevaade kaitse-eelarve ümber toimuvast, mille osas on viimastel päevadel olnud palju vastukäivaid sõnumeid. See, kui suureks kujunevad järgmise nelja aasta kaitse-eelarved, selgub lõplikult neljapäeval, kui valitsus kinnitab riigieelarve strateegia aastateks 2022-25.

«Riigieelarve strateegia koostamine ja lõpuks ka eelarve kinnitamine on valitsuse ja riigikogu pädevuses ja ka kaitsekulud on osa riigieelarvest. Küll aga on minu kui riigikaitse kõrgeima juhi jaoks olulised kaks aspekti. Esiteks, kaitsekulude osakaal sisemajanduse kogutoodangust ei tohi langeda alla NATO-s kokku lepitud kahe protsendi - vastupidine otsus poleks praeguses julgeolekuolukorras arusaadav ei meie liitlastele ega meile endile,» rõhutas Kaljulaid.

«Teiseks, kärped seniplaanitud eelarvetest – ja isegi kui need on kokkuvõttes suhteliselt väikesed – peavad avalduma ka kärbetes senitehtud arengukavadesse. Sellisel juhul peavad eelarve koostajad olema ausad iseenda ja Eesti rahva suhtes ning tunnistama, et pisut väiksemate eelarvete saamegi pisut väiksema kaitseväe,» jätkas Kaljulaid.