RMK raieplaanid tuntud puhkemetsades – kokku ligi 366 hektarit

«Meie ettepanekutega RMK arvestas, ei osanud nii positiivset vastust oodatagi,» kinnitas Setomaal Nedsaja külas elav Meel Valk. «Meie jaoks on tähtis, et raie ei jääks külaplatsilt näha, ja RMK nõustuski jätma 30-meetrise puhvertsooni, plaanides raie kaugemale metsa.» Lageraie tuleb Kärnaküla kõrgendatud avaliku huviga alal (KAH-alal) tagasihoidlik – 1,3 hektarit.

RMK ei arvestanud ei Lepasaare ega ka Võru linnavalitsuse ettepanekuga, et metsa ei peaks lagedaks raiuma (ei siis korraga ega jupikaupa), vaid võiks majandada püsimetsana. Kuigi RMK kodulehel on nende ettepanekute taga kirjas, et «arvestame kava koostamisel», vaatab metsamajanduskavast ikkagi vastu 42,7 hektarit uuendusraieid. Lähema 10 aasta jooksul on kavas teha 6,5 hektarit lageraiet ja 36,1 hektarit turberaiet (lageraie mitmes järgus – toim).