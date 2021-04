Plaan Nõmmel asuv metsatukk karjääriks muuta lämmatati juba eos

«Geoloogiliste uuringute läbiviimine ei tähenda, et karjäär rajatakse. Arvestama aga peab, et Viljandi mnt 21a kinnistu on määratud Nõmme üldplaneeringuga rohealaks ning tegemist on olulise rohekoridori ning rekreatiivalaga. Seetõttu ei leia me, et geoloogiliste uuringute läbiviimiseks ressursside kulutamine oleks mõistlik, sest selle kasutusele võtmist ei saa omavalitsus ka tulevikus lubada,» ütles Šillis.