Rahandusminister: üle jõu elamine pikka aega ei kanna

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse (Reformierakond) sõnul peavad tuleval aastal olema ministeeriumid valmis kokku kärpima 60 miljonit eurot. «Meil oli raske partner läbirääkimistel, kes väga selgelt oma asjade eest seisis ja tegi seda väga tugevalt. Ma arvan, et hea kompromiss lõpuks on see, kui keegi ei lahku juubeldades ja nii on ka riigi eelarvestrateegiaga läinud,» iseloomustas minister läbirääkimisi.

Täna (eile – toim) teatas Keskerakonna asejuht Jaanus Karilaid, et soovitab riigi eelarvestrateegia heakskiiduta jätta, sest ei pea praeguses olukorras kärpeid ja koondamisi mõistlikuks. Kui üksmeelne oli koalitsioon kärbete suhtes?

Eks see on alati nii, et lihtsam on ju kulusid kasvatada kui sisseharjunud kulutamismustreid üle ja ümber vaadata. Ülesanne, mille kõik valitsuskabineti liikmed endale võtsid, on just nimelt üle jõu elamise vähendamine ja ma väga hindan seda, et tõesti kõik kabinetiliikmed selle ülesande endale võtsid. Suurema osa RESi läbirääkimiste tööst tegime lisaks ministritele väga heas koostöös ka Keskerakonna juhi Jüri Ratase ja keskfraktsiooni juhi Mailis Repsiga. Mul ei ole küll mingit põhjust kahelda, et nende kinnitatud läbirääkimiste tulemus ja kokkulepe ka peab.

Olete rahvusringhäälingule öelnud, et sel korral on eelarvestrateegia olulisim lähteülesanne olnud kõikidele kabinetiliikmetele tuua reforme, mis aitavad kulusid kokku hoida, maksuraha efektiivsemalt kasutada ja uut majanduskasvu toetada. Mida te kabinetiliikmetelt täpsemalt ootasite?