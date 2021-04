Heategevusliku projekti raames on Eesti lastele kogutud üle 1200 jalgratta

«Kui meie esialgne plaan oli kevade ja suve jooksul ühtekokku koguda 500 kuni 1500 kasutuna seisma jäänud jalgratast, siis head inimesed üle Eesti on meile kuu ajaga kinkimiseks registreerinud juba enam kui 1200 jalgratast, millest väike osa on tänaseks omade jõududega ka kokku kogutud ja saanud vajaliku hoolduse ning ootavad nüüd endale uut lõbusat sõpra,» rääkis projekti ellukutsuja Lembit Arikainen.

«Sisimas tunneme, et see meie esmane plaan 1500 jalgratast saab suve jooksul suure-suure kuhjaga täis ning iga Eestimaa laps, kes seda vähegi soovib, saab oma enda isikliku hooldatud ja sõidukorras jalgratta koos uue kiivriga,» ütles Arikainen ja tänas kõiki aitajaid.

Arikaineni kirjeldusel võiks igal lapsel ja noorel olla lapsepõlves rõõmsaid kogemusi, eriti mil veedetakse aina rohkem aega arvutite taga. MTÜ palub ühismeedias abi, et seni kingitud jalgrattad kokku koguda, hooldada ja need lasteni toimetada.

Arikainen lisas, et kui keegi tunneb, et algatus on ka tema jaoks vajalik, siis lisainfo kaasalöömisest leiab projekti kodulehelt.