Mullu kevadel leiti Harjumaal Raasiku vallas Pauluse kinnistul asuva koerakuudi katuse alt mitu ebaseaduslikku relva ja lõhkeseadeldist. Riigiprokurör Kati Reitsak märkis, et on suur õnn ja juhus, et ükski lõhkeseadeldis või selle osa ei plahvatanud.