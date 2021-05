Algselt pidid selles artiklis olema lood ning fotod õnnelikest ja elu üle mitte kurtvatest inimestest, kes kõigele vaatamata naeratavad. Kuid pärast kohtumist sotsiaalmaja direktoriga, keda ei huvitanud mitte see, mida räägiti, vaid kes rääkis, otsustati nimed ja inimeste fotod eemaldada ning artikli formaati muuta. Faktid on jäänud endiseks, kuid muudetud on suhtluse kronoloogiat ja tõelisi nimesid ei avaldata.