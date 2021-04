Keskkonnaministeerium kolib mere äärde kerkivasse puitmajja

Keskkonnamaja projekt peaks valmis saama tänavu mais. «Maja peaks valmis olema 2024. aasta sügiseks, ehitus algab selle aasta lõpus või järgmise aasta alguses. Hoone asukoht on Lennusadama ja Noblessneri vahelisel alal. Me loodame sellest majast saada riigi keskkonnateadmiste ja rohepöörde kompetentsikeskust. Tegemist saab olema kindlasti kõige keskkonnasõbralikuma riigihoonega,» rääkis keskkonnaminister Tõnis Mölder.

«Loomulikult saab see olema puithoone. Sellest ei tule mitte ainult energiatõhus ja madala süsinikusisaldusega näidishoone, vaid tegemist on puitreferentshoonega, kus me saame kasutada erinevaid innovaatilisi lahendusi. See võiks tuleviku vaatevinklist olla referentshoone Eesti ettevõtjatele ja teadlastele, näitamaks just neid oskusi, kuidas saab hästi kasutada meil saadaolevaid ressursse,» lisas minister.