Kui palju sa kuu peal kaalud?

AHHAA teaduskeskus Tartus on koroonaaja suletud uste varjus valmis nikerdanud tuliuue ja põneva näituse. Teemaks on gravitatsioon, loodusnähtus, mis saab enneolematult hästi läbi valgustatud. Ning mis eriti põnev – ei mingit tuima teaduslikkust, see on tõeline seiklus, mis lööb adrenaliini lakke ja paneb julguse proovile.