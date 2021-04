EKRE: nagu lilleke väljal

«EKRE on alanud ja ka eelmise kümnendi kõige dünaamilisem ja Eesti poliitikat kõige enam mõjutanud erakond,» tulistab Tallinna Ülikooli võrdleva poliitika dotsent Tõnis Saarts. «Selles pole mingit kahtlust: on Eesti poliitika enne ja pärast EKRE esiletõusu!»

Minul kui pigem liberaalil peaks olema valus seda kuulda, ja eks veidike ongi. Kui palju kordi pole ma EKREst enam silpigi lugeda tahtnud, sest see neljatäheline lühend on hüpelnud artiklist artiklisse otsekui kirp. Ja nüüd, oh üllatust, kirjutan ma EKREst ka ise.