Piibeleht: ilus, kuid õnnetu taim

Sest vihm on ujutanud üle piibelehe-neitsi lillemaja; tema ainsa elukoha, mille «läve ees seisid valged õiekellukesed», mida tuppatahtja pidi helistama. Ühtäkki on noor naine, kelle elu oli siiani hästi korraldatud, kodutu; tema kinnisvara on üleujutuses hävinenud. Mis saab edasi?

Piibeleht ehk teise nimega harilik maikelluke on alati olnud seotud pigem just naissooga. Legendi järgi sündis esimene maikelluke paradiisist välja aetud Eeva pisaratest, teises kristlikus loo on piibeleht mälestus neitsi Maarja nutust pärast tema poja ristilöömist. Eesti rahvakommetest on teada, et volbriööl hoidsid noored neiud piibelehti kuumava lõkke kohal, hõõrudes voolama hakanud mahlaga siis oma nägu, et paista välja veelgi noorem ja rõõsem. Seda pidanud küll tegema alati vaid noore kuu ajal, sest muidu tabanud kosmeetikaprotseduuride tegijat heinaaja tulles kohutav vistrikutõbi. Pisut vanemate naiste meeleolu on turgutanud maikellukeste kargelt elegantne lõhn, rütmihäiretes südant aga maikellukese tilgad, mida tootis nõukogude farmaatsiatööstus. Tartu Ülikooli farmakognoosia professori Ain Raali sõnul taime sel eesmärgil enam ei kasutata, sest glükosiidide sisaldus maikellukeses kõigub palju ja toime võib ulatuda eimillestki kuni mürgituseni (Harald Nielseni teose «Mürktaimed» andmeil iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, peapööritus, kiirenenud ebakorrapärane pulss ning raskematel juhtudel teadvusetus ja surm). Kuid piibeleht on ilus ning nii võibki mõningaid vanemas eas ja aktiivsest tööelust juba kõrvale jäänud naisi näha kevadel maikellukesi müütamas. Vahel tänava ääres ja vahel turgudel, mõnikord koguni leti taga, kus kaubitsetakse ka karulauguga, mis viimastel aastatel, ennekõike just 2017. aastast, sööstnud raketina salati- ja pestomaailma täheks. Muide, kui usaldada Google Trendsi teavet, siis enne 2007. aastat ei osanud keegi Eestis isegi mõelda karulaugu guugeldamisele.