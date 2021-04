Isamaa erakonna Tartu piirkonna juhatus otsustas esmaspäeval erakonda vastu võtta 403 uut liiget, nii kasvas erakonna liikmete arv üle viie protsendi. Eesti Päevaleht kirjutas täna, et nii suure hulga liitujate kokku saamiseks lubati värskete parteilaste vahel ka head-paremat välja loosida.

Kaspar Kokk ütles Postimehele, et tema pole Madis Sütiga veel sel teemal veel kõnelenud. Koka sõnul on tal plaanis teha ettepanek, et esmaspäevaks kokku kutsuda Tartu piirkonna juhatuse koosolek ja siis paluda Madis Süti selgitusi. Kokk ise veel Madis Sütiga kõnelenud ei ole.