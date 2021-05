Võidupühal jäävad ära pikaajalised kogunemised

Lilleseaded Pronksõduri juures. Foto on tehtud 2012. aastal FOTO: RAIGO PAJULA/PM/SCANPIX BALTICS

Alates 3. maist on mõned piirangud leevenenud ning avalikel koosolekutel on lubatud osaleda kuni 150 inimesel, kes peavad olema kuni kümneliikmelistes rühmades ja omavahel kokku ei puutu. Tallinnas on 9. mail registreeritud üks Vene võidupüha rongkäik.