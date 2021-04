Henn Põlluaas (EKRE): «Me peame suhtuma sellesse rahulikult, sest see on tavaline Venemaa retoorika. Venemaa on alates taasiseseisvumisest näidanud varjamatult oma suhtumist meie suhtes. Sealt on tulnud räigemaidki väljaütlemisi. Venemaa võtab ju Eestit ja teisi Balti riike enda mõjusfääri kuuluvatena.»