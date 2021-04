Saar: terviseamet keeldub endiste töötajate arvuteid ära toomast

Terviseameti avalike suhete osakonna endised töötajad Simmo Saar ja Eike Kingsepp otsustasid oma tööarvutid tagastada advokaadibüroos. Saare sõnul soovisid nad arvutid üle anda neutraalselt pinnal. Reedel said aga Saare ja Kingsepa advokaadid kirja, milles terviseamet teatas, et keeldub arvuteid advokaadibüroost ära toomast.

«Terviseamet nõuab, et me ise arvutid ära tooksime koos kottide, privaatsuskilede, laadijate ja netiadapteritega,» teatas Saar ja lisas, et terviseameti advokaat Taivo Ruus oli algse advokaadibüroos tagastamise ettepaneku juba aktsepteerinud.

«Neutraalse pinna advokaadibüroos pakkusime välja just seetõttu, et kahjuks ei saa me kogemustest tulenevalt [terviseameti peadirektor Üllar] Lannot usaldada ja kui arvutite üleandmist ei korralda advokaat, siis võib meid tabada taas uus räpane trikk või alusetu süüdistus,» sõnas Saar.

«Kui keegi siiani veel arvas, et meie tervishoidu juhitakse sajandi suurima pandeemia ajal normaalsete, vastutustundlike, tasakaalukate isiksuste poolt, siis kardetavasti selle kaasuse valguses see illusioon lihtsalt kaob,» sõnas Saar.

«Kutsun õiguskaitseorganeid ja riigikontrolli üles uurima peadirektor Lanno tegevusi riigi raha raiskamisel endiste töötajate tagakiusamiseks. Ilmselt tuhanded eurod majavälise advokaadi kulusid ning terviseameti ametnike tööaja ja töötasu raiskamine kriisi kõrghetkel,» sõnas Saar.

Möödunud aasta detsembris teatas terviseamet meediale, et ei nõustu endise kommunikatsioonijuhi Simmo Saare avaliku kriitikaga ameti kohta ning ütles 23. detsembril Saarele temaga sõlmitud töölepingu usalduse kaotuse tõttu erakorraliselt üles.

Kingsepa puhul ütles terviseamet usalduse kaotuse tõttu erakorraliselt töölepingu üles selle aasta 17. jaanuaril ning luges Kingsepa viimaseks tööpäevaks 15. jaanuari.

Lanno esitatud kuriteoteates märgiti, et Saar ja Kingsepp jätsid tagastamata sülearvuti, uksekaardi ja töötõendi.

Tallinna ringkonnakohus ei näinud põhjust alustada kriminaalmenetlust Saare ja Kingsepa suhtes.

Põhja ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri Anna-Maria Rahamägi hinnangul ei saa kõnealusel juhul öelda, et Saar oleks omastanud võõra vara. Seda tõendas asjaolu, et Saar kirjutas Lannole, et tagastab kõik, kuid soovib enne arvutist kätte saada isiklikud failid.

Ometi lasi Lanno enne Saarega töölepingu lõpetamist blokeerida Saarel arvutile juurdepääsu, millega sulges ka juurdepääsu isiklikele failidele. Kuna Saar ei saanud neid faile kätte, siis ei tagastanud ta ametile ka arvutit.

Ka Kingsepp soovis enne arvuti tagastamist sellest isikliku informatsiooni väljaselekteerimist ja ümbersalvestamist. Terviseameti hinnangul on selline nõue aga alusetu, kuna neile teadaolevalt oli Kingsepp juba 14. jaanuaril kopeerinud arvuti töölauale oma elektronpostkasti sisu, lisaks on ameti hinnagul tõenäoline, et Kingsepp kopeeris endale töösuhte ajal ka muud olulised failid ja võis need varundada välistele andmekandjatele.

Põhja ringkonnaprokuratuur selgitas, et ainuüksi kättesaadavate andmete kopeerimine lokaalsele andmekandjale ei ole käsitatav arvutiandmetesse sekkumisena – muutmise, kustutamise, rikkumise ega sulustamisena –, kuna sel moel ei ole arvutisüsteemi andmeid mõjutatud. Veel toodi välja, et Kingsepp kopeeris viimati andmeid siis, kui oli veel terviseameti palgal, seega ei olnud see ebaseaduslik.