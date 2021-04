Esmaspäeval toimub Salme Kultuurikeskuses doonoripäev

«Kui muidu on teatrimajad kinni, siis elupäästjatele on vähemalt Salme Kultuurikeskuse fuajee avatud. Palume kõigil aeg broneerida www.verekeskus.ee et tagada hajutatavus ja turvalist palju abivajajaid aidata,» ütles verekeskuse turundusspetsialist Maria Pihlak.

Doonoriks saab tulla täisealine kuni 60-aastane terve, puhanud ja söönud inimene, kelle kehakaal on üle 50 kilogrammi ning kes omab Eesti kodakondsust või on elanud Eestis elamisloa alusel vähemalt kolm viimast kuud. Vereloovutusele oodatakse ainult terveid doonoreid, kellel puuduvad igasugused haigustunnused. Soovitame vereloovutamise edasi lükata neil, kes tunnevad end ebakindlalt või kahtlevad oma tervises.

«Ka pandeemia ajal on verevajadus haiglates väga kõrge. Kutsun põhjatallinlasi kaaskodanikke aitama. Need 450 milliliitrit verd, mida loovutajalt kogutakse, on elupäästvaks doosiks kuni kolmele patsiendile,» ütles Põhja-Tallinna vanem Peeter Järvelaid.

Verekeskus tuletab inimestele meelde, et koroonaviiruse tõttu on veredoonoritele seatud teatud piirangud. Esmaseks nõudeks on see, et doonor ei tohi olla kokku puutunud Covid-19 positiivsega. Kui inimene on käinud reisil või olnud lähikontaktis koroonapositiivse inimesega, tuleb enne verekeskuse külastamist kaks nädalat oma tervist jälgida.

Verd on lubatud loovutada juhul, kui doonoril ei ole 14 päeva jooksul haigustunnuseid ilmnenud. Kui inimene on Covid-19 läbi põdenud ja terve, võib verd loovutada 14 päeva pärast negatiivset RNA testi või 28 päeva pärast sümptomite kadumist. Juhul, kui pärast vereloovutamist ilmnevad haigustunnused, tuleb anda sellest koheselt verekeskusele teada kas telefoni või e-posti teel.