Pirita jõe põhjast tuli talgupäeval välja kõikvõimalikku träni

Sukeldujad viskasid nalja, et leidudega saaks inimese riidesse panna. Aga võib mürki võtta, et koristamise käigus leiab vähemalt ühe ostukäru, nii ka täna,» kirjeldas Liinat. «Ega see rämps ilus vaadata pole, reostab loodust ja on ohtlik nii ujujatele kui ka kaldal jalutajatele, aga võrreldes varasemate aastatega on risu tunduvalt vähem ja selle üle on ainult hea meel.»