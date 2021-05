Petukirjade ohvrid on teinud politseile paar avaldust

Üks petuskeemi ohvritest, Tartumaal Kambja vallas elav inimene avaldas, et temale näiliselt Omniva nimel tulnud teates paluti paki kättesaamiseks tasuda saatmiskulu.

Heauskne lõunaeestlane sooritaski ülekande soovitud summas enne, kui mõistis, et teda on tüssatud. Pettuse õnge läinud inimene kaotas seeläbi 201 eurot.

Veebikonstaabel Jana Frolova märkis, et õngitsuskiri on vana ja väga levinud skeem, mille eesmärk on saada ligipääs inimese isiklikele ja krediitkaardi andmetele ning ühes sellega ka rahale.