Pooled kindlustuspettustest on seotud liiklusõnnetustega

Kindlustusseltside liidu kahjuennetuse valdkonna juhi Ülli Reimetsa sõnul alanes liikluskindlustuse kelmuste arv tänu liikluskindlustuse hinna langusele ja hõredamale liiklusele koroonapiirangute ajal. «Kelmid on ilmselt mõistnud, et liikluskindlustuse ostmine on majanduslikult mõistlikum kui pettusega jändamine. Muidugi teevad ka kindlustusuurijad head tööd kelmuste avastamisel,» ütles Reimets ning lisas, et enamikel juhtudel jäävad kelmid avastatud kindlustuspettuse korral hüvitisest ilma.