Kohus eirab kaitsjate soovi viia istungid üle suuremasse saali

Kohtumaja ruume käis kohtu kinnitusel üle vaatamas terviseameti ametnik Irina Dontšenko, kes kohtunik Kristina Väliste sõnul ütles, et kõik on hästi ja kohtumaja on viiruse leviku seisukohalt turvaline paik.

Sellele tuginedes määras kohus, et istungid jätkuvad Harju maakohtu ruumides.

Kohtu esindaja Viivika Siplane ütles BNS-ile, et kohus on otsinud ka suuremaid ruume väljaspool kohtumaja, aga konsulteerides terviseameti esindaja ja kohtunikuga ei ole pidanud rentimist otstarbekaks.

«Terviseamet hindas kohtumajas rakendatud meetmed piisavateks ning leida saale, kus saaks pikalt ette planeerida istungeid, ei ole hoolimata koroona-oludest kuigi lihtne leida, kuna keegi ei taha oma saale pikalt vaid kohtu tarbeks kinni panna. Väga palju istungeid jääb ära menetlusosalistest johtuvalt ja selline tühjalt ruumide eest maksmine ei ole majanduslikult põhjendatud,» selgitas Siplane.

Tema sõnul on lisaks kohapealsetele meetmetele kohus pakkunud menetlusosalistele võimalust osaleda istungitel videosilla kaudu.

Seda, kas kohtunik on vaktsineeritud, Siplane ei avalda, sest tema sõnul on tegemist terviseandmetega, mis on delikaatsed isikuandmed ja neid kohus ei jaga.

Neli ruutmeetrit igale kohtuskäijale

Vandeadvokaat Erki Kergandberg tegi aga terviseametile päringu, milles küsis, kas antud kohtuasja eripära arvestades on ohutusnõuete täitmine kohtumajas võimalik. Terviseameti nimel vastas taas ametnik Irina Dontšenko, et ohutuse tagamiseks peaks igale kohtuskäijale jääma umbes neli ruutmeetrit vaba ruumi ning arvestades istungisaali suurust, mis on umbes 90 ruutmeetrit, ei ole see võimalik.

Dontšenko lisas, et isegi kui antud kohtuasjas peaks olema võimalik kasutada Harju maakohtu suurimat saali, mis on 150 ruutmeetrit, siis aritmeetiliselt tuleb seal inimese kohta enam kui neli ruutmeetrit täis küll, ent seda siiski vaid siis, kui arvestada ruumi ilma mööblita. Kokkuvõtvalt leidis terviseameti esindaja, et praktikas ei ole Harju maakohtu ruumides ohutusnõuete täitmine võimalik.

Advokaadid taotlevad istungite edasi lükkamist

Sel nädalal taotlesid istungite edasi lükkamist mitmed advokaadid. Näiteks esmaspäeval taotles Erki Kergandberg istungite edasi lükkamist kuni suurema ruumi organiseerimiseni või hädaolukorra lõppemiseni, viidates äsja laekunud terviseameti seisukohale. Tema taotlust toetasid päeva peale kõik kaitsjad.

Kuna kohtunik taotlusele ei reageerinud, siis teisipäevase istungipäeva hommikul kirjutas vandeadvokaat Paul Keres kohtule kirja, et ei tema ega tema kolleeg Andri Rohtla ega ka süüdistatav Ain Kaljurand ei saa ilmselgelt kõrge ohu tõttu elule ja tervisele istungil osaleda ja teatas, et nemad kohtusaali ei tule. Keres juhtis kohtu tähelepanu, et oht elule ja tervisele on kindlasti mõjuv põhjus istungilt puudumiseks ning avaldas lootust, et lähiajal on võimalik leida suurem saal, milles ohutusnõuete täitmine on võimalik.