Koroona levikuga hädas Ukrainas algas massivaktsineerimine

Pandeemia ajal on koroonaga haigestunud üle kahe ja poole miljoni ukrainlase. Ukraina on nakatumisnäitajaga 11. kohal maailmas ja 7. kohal päevase suremuse arvestuses. Pärast kuuenädalast karantiini avati laupäeval Kiievis poed, kohvikud ja restoranid.

«Me loodame, et lihavõttepidustuste, baaride, restoranide ja terrasside avamise tõttu Covid-19 nakatumine märgatavalt ei kasva,» ütles Ukraina immunoprofülaktika ekspertide grupi juht Fjodor Lapii. Lapii ütles, et tema hinnangul ei tule elanikkond end vaktsineerima.

Ukraina kasutab nelja vaktsiini: Pfizer, Hiina Sinovac ning AstraZeneca India ja Lõuna-Korea variante. Ukrainas töötab üle kahe ja poole tuhande vaktsineerimispunkti. Laupäeval sai süsti pea 70 000 inimest. Esmajärjekorras on meedikud ja sõjaväelased, kes kaitsevad kontrolljoont Ida-Ukrainas.

Ukrainas on pandeemia algusest alates andnud positiivse koroonaproovi 2 083 180 inimest, neist on surnud 44 596. Haigusest on paranenud 1 676 265 inimest.