Talgud koduhoovis: tihtipeale tundub üksinda tehes mingi asi liiga suur ettevõtmine

Laupäeva hommikul liitus Postimees Kitseküla asumis toimunud talgutega, kus sealse kortermaja elanikud koondasid jõud, et oma koduhoovil prügi likvideerida, korrastada haljastust ning kui aega üle jääb, rajada ka peenrad. «Tihtipeale tundub üksinda tehes mingi asi liiga suur ettevõtmine, koos läheb aga hoogsalt,» ütles maja talgute eestvedaja Anna Karolin. Kokku tulnud inimesed jagasid muretult omavahel ülesanded ära – tööd tehakse ju ühise eesmärgi nimel ja et aias istudes saaks silm puhata. Lõunaks on talgulistele kuum boršisupp, küpsised, kohv ja tee.

Talguline Evelin nendib samuti, et tööd on lust teha, kuna ilm on ilus ning majarahvas iga päev kokku ei puutu, mistõttu on nendega tore jutustada ja kohvi juua. Hoovi koristamisel löövad aktiivselt kaasa umbes pooled kortermaja elanikest, noorim neist 11-aastane Hele.