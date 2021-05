Valitsuse neljapäeval vastu võetud riigi järgmise nelja aasta eelarvestrateegias plaanitakse kärpeid kokku 60,4 miljonit eurot. Kuhu täpselt on plaanis kärpekirves lüüa, proovivad ministeeriumid sügiseni vaka all hoida, kuid mõni valus kärpekoht on siiski juba selgunud.