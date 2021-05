Herem: kärpida tuleb, aga laevatõrjerakettidest ja meremiinidest me ei loobu

«Järgmisel ja ülejärgmisel aastal on raha riigikaitsele eurodes rohkem, kui sellel aastal. Samas on seda vähem, kui nägi ette kaitseväe nelja-aastane plaan, mille me kaks kuud tagasi kinnitasime. See, mida me planeerisime, tuleb nüüd ümber vaadata. Et planeeritud asjad ära teha, tuleb kusagilt mujalt kokku hoida. Praegu ei saa ma öelda, mida, kust ja kui palju me kokku hoiame. Aga midagi me peame tegema, kui me tahame kasvõi osa oma paari kuu tagustest plaanidest ellu viia,» ütles Herem Postimehele.