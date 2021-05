Kinnises Rakvere Lille asenduskodus süvendati traumakogemusega laste usaldamatust veelgi, kui aprilli lõpus tuli järelvalve käigus ilmsiks, et kodu töötajad on vaimupuudega lapsi väärkohelnud. Järelvalve käigus selgus muu hulgas, et lapsi löödi ja jäeti toidust ilma.