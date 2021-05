Pärnu maantee alune üllatas arheolooge

Tallinna linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakonna arheoloog Ragnar Nurk ütles, et kõige üllatavam on see, et praeguse Pärnu maantee majaderea asemel oli kunagi ammustel aegadel paarikümne meetri ­laiune korralikult sillutatud maantee. Lisaks on arheoloogid saanud ka päris hea väiksemate ­leidude saagi.