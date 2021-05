NATO õhuväe juhatuse ülem kindral Jeffrey L. Harrigian ütles eile Ämaris, et itaallased võtavad Balti õhuruumi kaitset kindlasti täie tõsidusega ja professionaalselt. «Saksa õhuväe kaheksa kuud kestnud teenistus näitas, et NATO liitlased on iga hetk valmis reageerima ja lendama tuvastama Balti õhuruumi lähedal lendavaid õhusõidukeid. Ma ei kahtlegi, et itaallased on valmis samaks,» ütles Harrigian.